Небензя призвал ЕС и США «прекратить жить в мире иллюзий»

Россия призывает США и европейцев «прекратить жить в мире своих иллюзий» в части санкций в связи с иранской ядерной программой. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Дипломат напомнил, что Россия не признает законность запуска процедуры восстановления санкций против Ирана.

«Призываем американских и европейских коллег, а также Секретариат ООН прекратить жить в мире своих иллюзий и скорректировать свой неправомерный и глубоко ошибочный курс», — сказал он.

Москва и дальше будет препятствовать попыткам подрывать нормальную работу Совбеза ООН, подчеркнул Небензя.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова оказывать содействие для нормализации ситуации вокруг Ирана.

До этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечал, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в Иране рассказали об углублении оборонного сотрудничества с Россией.