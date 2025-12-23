Президент России Владимир Путин в ходе беседы со своим американским коллегой Джорджем Бушем - младшим в 2008 году предупреждал, что вступление Украины в НАТО приведет к расколу в украинском обществе. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

На встрече в Сочи в апреле 2008 года Буш спросил российского лидера, почему РФ выступает против вступления Украины в НАТО.

"Североатлантический альянс в глазах большой части украинского населения воспринимается как враждебная организация", - приводятся слова Путина в рассекреченной записи беседы, подготовленной в переводе на английский язык сотрудниками аппарата Совета национальной безопасности Белого дома. "Зачем? Какой смысл в членстве Украины в НАТО? Какая выгода от этого для НАТО и США? Может быть только одна причина - закрепить статус Украины в западном мире, такая логика. Я не считаю эту логику правильной, я пытаюсь понять", - продолжал Путин. "И, учитывая различающиеся взгляды населения в разных частях страны на членство в НАТО, в стране может просто произойти раскол", - приводятся его слова в документе. "Я всегда говорил, что есть определенная прозападная и пророссийская часть. Сейчас власть там находится в руках прозападных лидеров", - резюмировал российский президент.

Глава российского государства ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Вашингтон давил на другие страны НАТО, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.

"В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты, - напомнил президент. - Германия, Франция вроде были против, так же как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент [США Джордж] Буш [младший], а он такой крепкий парень, крепкий политик, как мне сказали потом: он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться".

Путин напомнил, что изначально на Западе обещали не расширять НАТО на восток.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято заявление о том, что Украина и Грузия со временем обязательно станут членами альянса. При этом конкретный план действий по членству не принимался, а сроки не назывались. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление страны в НАТО. Владимир Зеленский многократно подчеркивал намерение страны присоединиться к альянсу.