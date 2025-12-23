Медведев: неверифицированный приезжий должен быть выдворен из России

Пребывание мигрантов в РФ должно быть прозрачным, а любой неверифицированный приезжий - выдворен из страны. Об этом написал на своей странице в "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам совещания по вопросам миграции.

"Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг - виден административным и правоохранительным органам. Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению", - написал он.