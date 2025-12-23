Буш-младший заявлял Путину в 2001 году, что РФ является частью Запада

Глава американской администрации Джордж Буш - младший заявлял в 2001 году, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

В число опубликованных ею документов вошел в том числе меморандум Белого дома, подготовленный по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Бушем-младшим в Словении в июне 2001 года.

"Россия является частью Запада, она не враг", - цитируется в этом документе американский лидер.

По его словам, "интересы России связаны с Западом". "Через 50 лет большой проблемой может стать Китай", - утверждал при этом Буш-младший. Он находился у власти в США в 2001-2009 годах.

Буш-младший также подчеркивал на тех переговорах, что речь идет о "самой важной встрече" в рамках его зарубежной поездки. При этом он признавался, что не сможет сказать такое публично.