«Что случилось?»: европейские политики удивили Медведева

«Миротворческие» заявления европейских политиков вызывают удивление, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус признал, что не верит в войну НАТО и России. Президент Финляндии Александр Стубб заметил, в свою очередь, что Москва не заинтересована в нападении на страны блока.

«Удивили «европейские миротворцы». Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?», — задал риторический вопрос Медведев.

По данным агентства, в последние месяцы главы государств и правительств западных стран нередко позволяли себе резкие высказывания о России.

Вместе с тем, отмечают политологи, после публикации Стратегии нацбезопасности США, в которой говорится о том, что Вашингтон снимает с себя бремя мирового гегемона и гаранта безопасности, тональность выступлений ряда западных политиков несколько снизилась.

Слова Макрона о Путине вызвали вопросы у Евросоюза

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости диалога с Москвой, власти Чехии анонсировали выход из проекта по поставкам артснарядов для ВСУ.