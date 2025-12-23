В России ответили на требование Киева экстрадировать археолога из Эрмитажа

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал требование Украины экстрадировать российского археолога и сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Джабарова, такое требование «раскрывает истинное лицо Киева». По его мнению, власти Украины являются недоговороспособными, а также ищут любой повод для эскалации конфликта с Россией.

«Украина ищет любой повод в очередной раз поссориться с РФ. Она же прекрасно понимает, что в 2014 году, Крым уже был в составе России. Преступления никакого не совершено. Я думаю, что если мы пойдем по украинскому пути, она должна выдать нам половину своего руководства, начиная с начальника ГУР Кирилла Буданова и заканчивая главой СБУ Василием Малюком, который организовывает теракты», — заявил он.

В Польше требуют освободить российского ученого Александра Бутягина

Напомним, что Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины. Причиной задержания стали обвинения со стороны Киева в том, что Бутягин организовал археологические раскопки в Крыму без разрешения украинских властей. Согласно версии Киева, действия Бутягина привели к уничтожению объектов культурного наследия.

Ранее Украина потребовала передать ей Бутягина.