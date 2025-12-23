В Госдуме рассказали, когда в РФ могут заблокировать Telegram

Мессенджер Telegram в России не будут блокировать до тех пор, пока все каналы из него не перейдут на платформу МAX, поскольку в многие из них уже вложены значительные ресурсы и проделана большая работа. Об этом сообщил председатель комитет Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«[В Telegram] есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, в т.ч. и зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства», — сказал Боярский, отметив, что вопрос блокировки мессенджера подниматься не будет, пока все каналы из Telegram не перейдут в национальный мессенджер MAX. Слова парламентария приводит telegram-канал «Ведомости».

По его мнению, блокировка сервиса Telegram была бы неверным шагом, поскольку платформа выполняет функции не только мессенджера, но и социальной сети. Боярский подчеркнул, что лишать пользователей возможности получать информацию из привычного для них источника было бы неправильно.

Ранее российские пользователи мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) сообщили о возникновении неполадок в его работе. Вслед за этим ситуацию прокомментировали в Роскомнадзоре (РКН). В ведомстве указали, что сервис по ‑прежнему не выполняет требования российского законодательства. В связи с этим РКН продолжает действующие в отношении мессенджера ограничения, которые в перспективе могут привести к его полной блокировке.

