Коллекция императорского фарфора, личные вещи русских царей и драгоценности, столетиями хранившиеся в фондах, — всё это смогли увидеть главы иностранных дипломатических миссий в Москве. Экскурсия по выставке «Сокровища императорских резиденций — Царское село» в Государственном историческом музее стала для дипломатов возможностью глубже понять историю и культуру России.

© Московский Комсомолец

Мероприятие подчеркнуло важность прямого диалога и открытости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, обращаясь к гостям, отметил, что такие встречи — ключ к взаимопониманию.

«Сегодня наши объятия, наши двери для вас распахнуты в самом лучшем месте с интереснейшей выставкой, которую мы не видели еще сами. Вам в нашей стране рады», — заявил Алимов.

Он подчеркнул, то дипломаты должны общаться, дипломаты должны иметь возможность видеть страну пребывания, понимать ее и, если они захотят, любить ее.

Отмечается, что более 526 уникальных экспонатов, представленных на выставке, рассказали гостям о нескольких эпохах российской истории. Особый интерес вызвали предметы из знаменитого Нарышкинского клада — ювелирные украшения, которые впервые покинули фонды и были показаны в Москве.

Экспозиция включила в себя не только постоянную коллекцию музея-заповедника «Царское Село», но и множество ранее не выставлявшихся артефактов.