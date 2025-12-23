Западная антироссийская пропаганда достигла уровня абсурда, обвиняя в проблемах Финляндии диких животных из РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала материал американских СМИ, где утверждается, что «русские волки» уничтожают финских оленей из-за нехватки охотников в России.

Дипломат предположила, что следующей мерой давления Запада станут рестрикции против представителей фауны.

«Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей», — написала спикер внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Захарова не удержалась от язвительного вопроса, связав нынешние обвинения с известным интернет-мемом: «Может, это западная зооместь за подсвинков?».

Поводом для реакции стал репортаж телеканала CNN. Его авторы заявили, что финские фермеры жалуются на набеги хищников с востока. Журналисты связали это с боевыми действиями: якобы российские охотники массово ушли на фронт, перестали регулировать численность зверей, и теперь те мигрируют к соседям.

Захарова отметила, что логика Запада становится все более примитивной: если Санта-Клаус не принесет подарки, обыватель должен твердо усвоить — в этом виноваты русские, даже если речь идет о волках.