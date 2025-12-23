Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

Соперничество президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на возможных президентских выборах — это вершина айсберга, за которой не видно огромного массива противоречий, которые будут всплывать, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.

Возможности политиков победить на выборах политолог сравнил в беседе с «Лентой.ру».

«Шансы у претендентов есть. Но проблема не столько в том, кто будет баллотироваться, проблем в общей организации выборов. Потому что сегодня, с учетом всей той разгрузки, которая на Украине стоит, с учетом неопределенности с избирательными комиссиями, которые уже очень много лет не работали, по сути, все растерялись. Я думаю, что сама организация процесса будет требовать особого внимания, усилий и так далее», — заметил Коньков.

Политолог добавил, что более важный момент — кто будет голосовать на президентских выборах на Украине.

«Как справедливо отметил [президент России Владимир] Путин на прошедшей прямой линии, миллионы украинцев сейчас проживают в России, миллионы украинцев — на Западе. Соответственно, сколько избирателей осталось на территории самой Украины, вообще никому не известно», — отметил он. «Если будут голосовать только те, кто проживает на территории Украины, то это один исход. Если те, кто за рубежом, то другой. Позволено ли будет миллионам украинцев, которые проживают на территории России, голосовать? В этом случае я думаю, что ни у Залужного, ни у Зеленского шансов не будет», — Александр Коньков политолог.

Коньков рассказал, что украинская политика всегда характеризовалась огромным количеством разных политических проектов.

«Если выборы будет объявлены, то появится невероятная туча всевозможных кандидатов, политиков, военных, бизнесменов, коррупционеров, которые будут пытаться за счет выборной кампании уйти от уголовного преследования. Поэтому это достаточно серьезная ситуация, если действительно выборы проводить так, как положено. Мне кажется, что соперничество Зеленского и Залужного — это вершина айсберга, за которой просто не видно огромного массива реальных противоречий, которые будут всплывать», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране — на Западе допустили, что его может заменить на посту бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом пишет The Sunday Times.