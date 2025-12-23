В России признали правоту Саакашвили по Украине

Бывший президент Грузии и украинский чиновник Михаил Саакашвили, который в 2016 году сказал, что руководители Украины «возглавляют коррупцию», оказался «в целом прав».

Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Саакашвили, заявивший об этом еще в 2016 году, оказался в целом прав. Что подтверждается многими фактами, а в последнее время — громким расследованием НAБУ. Так что тут Саакашвили попал в точку. Что сделать было, конечно, нетрудно — многие знали об этом», — написал Пушков.

Сенатор прокомментировал публикацию политического обозревателя Владимира Корнилова, который в своем Telegram-канале вспомнил произошедший в декабре 2015 года конфликт между тогдашним главой украинского МВД Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили, который работал губернатором Одесской области. Ссора произошла во время заседания Национального совета реформ — после того, как Аваков задал Саакашвили вопрос о приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). Тогда Саакашвили обвинил Авакова в коррупции, а Аваков бросил в него стакан с водой.

10 ноября 2025 года стало известно о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в сфере энергетики. Ведомство обнаружило схему отмывания денег в сфере энергетики, главным фигурантом которой являлся бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, покинувший Украину.

В конце ноября 2025 года в отставку ушел и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после обысков, связанных с расследованием фактов коррупции в сфере энергетики.