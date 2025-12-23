В Госдуме ответили на обвинения Финляндии

Заявления о нашествии русских волков в Финляндии звучат как первоапрельская шутка, а возможное увеличение численности животных скорее связано с закрытием границы для туристов.

Таким мнением поделилась с ТАСС депутат от одного из округов Ленинградской области, первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.

"Мы им специально волков подослали? Я думаю, что у животных это естественный миграционный процесс. Надо понимать, что стало меньше людей: нет туристов, нет передвижения, граница закрыта, в связи с чем какие-то животные стали себя вольготнее чувствовать. Им все равно, Россия это или Финляндия. Они просто ходят и все. Вспомните, как в пандемию лисы в города выходили? На улицах не было людей, они поднимались по лесопаркам и оказывались в городе", - сказала Журова.

Рост численности волков из России подтверждают некие анализы испражнений животных, пишет иностранное СМИ.

"У волков брали ДНК, чтобы доказать, что они из России? Это потрясающе, фантастика! <...> Значит, следующий шаг у них должен быть - <...> подготовить правовую и научную базу, которая позволит убивать не финских, а русских волков. Честно, все выглядит как первоапрельская шутка", - иронично отметила депутат. "Нашими егерями четко ведется работа, особенно в отношении волков. Их популяция отслеживается жестко. Навряд ли мы специально разводим волков и отправляем их в Финляндию, как секретное оружие", - заверила Журова.

Финляндия закрыла границы для российских туристов 29 сентября 2022 года. Позже, в ноябре 2023 года, правительство скандинавской страны решило закрыть всю границу с Россией из-за миграционной волны. Граница между странами составляет 1,3 тысяч км.