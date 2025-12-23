Медведев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 23 декабря, поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

— Благодаря Вашим усилиям Азербайджанская Республика добилась ощутимых результатов в деле укрепления государственности и повышения социально-экономического благополучия населения. Надеюсь на дальнейшее углубление двусторонних связей, — говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев также пожелал азербайджанскому лидеру крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего.

