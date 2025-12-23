Раскрыто, что может грозить Украине за введение санкций против КНР

Политолог Юрий Светов рассказал, что может грозить Украине за введение санкций против КНР. По мнению аналитика, в ответ на санкции со стороны Киева Китай способен принять зеркальные меры. Об этом пишет NEWS.ru.

Ранее в жесткой реакции КНР на вводимые ограничения уже убедился президент США Дональд Трамп, отметил аналитик.

Он добавил, что громких слов китайцы не любят, они могут ответить весьма жестко, и к их заявлениям надо относиться серьезно.

Пока, по мнению собеседника издания, ситуация будет обмениваться словами, однако если голословные обвинения Украина не прекратит, КНР может перейти от слов к действиям.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что Владимир Зеленский анонсировал санкции против Китая, стремясь произвести впечатление на США и Евросоюз.