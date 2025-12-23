Путин встретился с генеральным прокурором России

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле генерального прокурора России Александра Гуцана. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Это первая встреча главы российского государства с Гуцаном с момента назначения последнего на должность главы надзорного ведомства в сентябре 2025 года.

До этого Гуцан был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Путин выдвинул кандидатуру Гуцана на должность генерального прокурора России 18 сентября. При этом СМИ о его возможном назначении писали еще в августе.

Этим же указом глава государства снял с этого поста Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда (ВС) России.

Александр Гуцан окончил юридический факультет СПбГУ. Большую часть своей карьеры он проработал в прокуратуре, а с 2007-го по 2018-й занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».