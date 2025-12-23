ВЦИОМ: россияне назвали Путина героем года

Президент России Владимир Путин, по оценкам россиян, стал главным героем 2025 года.

Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, посвященном итогам года и политическим ожиданиям граждан.

"Когда мы спросили россиян о том, кого они считают героем 2025 года, то бесспорным лидером стал президент, это самый популярный ответ, 22% назвали именно Владимира Путина. Подчеркну, что это открытый вопрос, то есть люди сами предлагали варианты ответа", - рассказал журналистам руководитель Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По его словам, уровень доверия главе государства остается стабильно высоким на протяжении последних двух лет и составляет 79%. Сопоставимый показатель (74%) фиксируется и для одобрения его работы в сфере внешней политики.

Мамонов также отметил, что вслед за президентом в рейтинге героев года следует коллективный образ защитников Отечества - бойцов специальной военной операции и военнослужащих в целом. Также в ответах респондентов прозвучали имена ряда российских политиков, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, председателя правительства Михаила Мишустина и министра обороны Андрея Белоусова.

Наиболее заметным событием 2025 года большинство участников опроса назвали встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. К числу других ключевых событий, вызвавших широкий общественный резонанс, россияне отнесли весь комплекс дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского конфликта, празднование 80-летия Победы, успехи российской армии в зоне СВО.

Мамонов добавил, что в целом, в оценке уходящего года у граждан преобладает ощущение политической успешности, ожидания от 2026 года оказались даже чуть более оптимистичными.