Володин предложил депутатам поработать 1 января в своих регионах

Первый день наступившего года народные избранники проведут за работой. Об этом объявил председатель Государственном Думы Вячеслав Володин на финальном заседании осенней сессии.

Он напомнил, что решение о нерабочем дне 1 января было принято в 1947 году.

"Но мы будем с вами работать, - предупредил он коллег. - А как же вы хотели? Хотите менять мир, начните с себя. Вот мы будем с себя начинать".

При этом Володин напомнил, что депутаты, приезжая в свои избирательные округа, должны находить пути решения проблем, которые волнуют людей.

Председатель ГД не раз говорил, что отпусков у политиков не бывает, и для депутатов нет такого понятия как "каникулы".

По думскому графику, после финальной "пленарки" с 24 по 30 декабря депутаты будут работать в своих избирательных округах.