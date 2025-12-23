Сенатор Джабаров назвал предложение США по Запорожской АЭС «миной замедленного действия»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал предложение США о совместном управлении Запорожской атомной электростанцией «миной замедленного действия».

Сенатор в беседе с NEWS.ru заявил, что идея Вашингтона о создании трёхстороннего консорциума с участием России и Украины нежизнеспособна, так как совместное управление опасным стратегическим объектом между воюющими сторонами невозможно даже в условиях потенциального перемирия.

По мнению парламентария, включение Киева в систему контроля не отвечает интересам безопасности и создаёт риски масштабной техногенной катастрофы в будущем. Окончательное решение по статусу станции будут принимать исключительно российское руководство и профильные эксперты.

Владимир Джабаров также отметил, что Запорожская АЭС расположена на конституционной территории России, что делает претензии Киева не обоснованными юридически.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Украине обсуждается контроль над ЗАЭС.