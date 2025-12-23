Названо главное преимущество встреч Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером

Челночная дипломатия, которую осуществляют спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, более быстрая и менее формальная, чем взаимодействие по линии МИД РФ и Государственного департамента. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

В связи с этим подобный формат оказывается более эффективным, считает эксперт. По его словам, за формулировками о «конструктивности и продуктивности» переговоров могут скрываться действительно содержательные договоренности. В то же время встреча в Майами, прошедшая 20-21 декабря, носила скорее технический характер, добавил он.

Дмитриев завершил двухдневные переговоры с США по Украине в Майами

«Это элемент челночной дипломатии, когда стороны сверяют позиции по ключевым пунктам потенциального мирного соглашения», — резюмировал американист.

