Грузия заявила о четкой политике в отношении России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о четкой политике в отношении России. Об этом он заявил в интервью «Рустави 2».

Он отметил, что в отношениях стран имеются свои красные линии. По словам политика, невозможно существенно изменить статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений.

Кобахидзе: У Грузии мирное видение отношений с Россией

«У нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику», — сказал Кобахидзе.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин сообщил, что Россия решительно настроена нормализовать отношения с Грузией, в случае если Тбилиси не будет разменной монетой в играх против Москвы. Дипломат отметил, что Грузия «демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах».