МИД опроверг информацию об эвакуации российского посольства из Венесуэлы

Распространяемая на Западе информация об эвакуации российского посольства из Венесуэлы является ложью. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сведения агентства Associated Press о том, что российские дипломаты якобы начали эвакуироваться из Каракаса. В МИД назвали такие сообщения лживыми и призвали быть бдительными и не поддаваться на западные провокации.

AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы

23 декабря Associated Press со ссылкой на западные разведывательные источники заявило, что российские дипломаты и члены их семей начали эвакуацию из Венесуэлы. Отмечалось, что в понедельник утром у здания российского диппредставительства в Каракасе было припарковано более десяти автомобилей с дипломатическими номерами, которые позже покинули территорию.

За день до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого они выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий США в Карибском море.

