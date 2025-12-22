Москва надеется со временем получить разъяснения слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 22 декабря, Вэнс рассказал, что консультации РФ и США по Украине в Майами позволили добиться «прорыва» в переговорном процессе по урегулированию кризиса на Украине.

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду [под прорывом], но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — отметил Песков.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что США в рамках работы над урегулированием украинского кризиса предложили провести переговоры с представителями Украины и России во Флориде.

Украинский лидер уточнил, что проведение трехсторонних переговоров зависит от исхода американо-украинских обсуждений, начатых 19 декабря.

Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине

Киев и его партнеры тщательно работают над каждым пунктом, на каждом этапе соглашения, чтобы «получить не схему раздела территорий и ресурсов», а соглашение о стабильном и долгосрочном мире и надежные гарантии безопасности, констатировал Зеленский.