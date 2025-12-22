В Кремле заявили о развивающихся отношениях между Россией и Азербайджаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Азербайджан продолжает участие во всех форматах СНГ, а отношения Москвы и Баку развиваются.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Азербайджан принимает, продолжает принимать участие во всех форматах СНГ. Разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков заявлял, что президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидают на предстоящем неформальном саммите лидеров стран СНГ. Однако 22 декабря госагентство АзерТАдж сообщило, что политик не сможет принять участие в мероприятии.

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.