"Озабочены действиями США": Лавров поговорил по телефону с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем.
Об этом говорится на официальном сайте дипломатического ведомства.
"С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте", - говорится в сообщении.
Как сообщили на Смоленской площади, Москва и Каракас крайне озабочены действиями Вашингтона в Карибском море, которые создают угрозу судоходству и грозят далеко идущими последствиями.
Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал задержание нефтяных танкеров в Карибском море провокацией и "прелюдией к войне".