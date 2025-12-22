"Озабочены действиями США": Лавров поговорил по телефону с главой МИД Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

Об этом говорится на официальном сайте дипломатического ведомства.

"С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте", - говорится в сообщении.

Как сообщили на Смоленской площади, Москва и Каракас крайне озабочены действиями Вашингтона в Карибском море, которые создают угрозу судоходству и грозят далеко идущими последствиями.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал задержание нефтяных танкеров в Карибском море провокацией и "прелюдией к войне".