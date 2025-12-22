Пашинян поблагодарил Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку. Об этом пишет ТАСС.

«Я хотел бы вас поблагодарить за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», — сказал Пашинян.

По его словам, достигнутый мир будет способствовать новым возможностям для дальнейшего развития российско-армянских отношений.

22 декабря во время экскурсии по Эрмитажу Путин и директор музея Михаил Пиотровский рассказали Пашиняну, что Александровская колонна стоит под собственным весом и никак не закреплена, однако не падает.

До этого Пашинян опубликовал в соцсети видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где он находится с рабочим визитом. На фоне у него играет песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman

21 декабря в Санкт-Петербурге в здании президентской библиотеки им. Ельцина состоялся саммит Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы развития единого рынка ЕАЭС.