В России оценили заявление Макрона о готовности к диалогу с Москвой

Политолог Дмитрий Буневич в разговоре с Рамблером прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к европейцам готовиться к возобновлению диалога с Россией.

Ранее Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, это принесет пользу. Кроме того, издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза отмечало, что президент Франции сыграл ключевую роль в отказе от плана по использованию замороженных российских активов.

Мы наблюдаем за Макроном уже много лет и видим, что он часто делает заявления, за которыми мало что стоит. Причем это касается как заявлений Макрона, касающихся отношений стран Запада с Россией, так и его заявлений, касающихся отношений стран в рамках НАТО, отношений европейских стран с США, будущего Европы и так далее. Это его «фирменный стиль»: сделать очень громкое заявление и оказаться в заголовках новостных агентств. Но после этого зачастую возникает вопрос о том, что в действительности стоит за словами Макрона. К сожалению, часто за ними не стоит ничего. Тем не менее призыв президента Франции к возобновлению диалога с РФ можно расценивать как определенный симптом. Он понимает, что ресурсы Европейского союза в значительной степени истощены противостоянием с РФ, которое Европа сама же и начала, и что внутри ЕС растут противоречия. При этом, помимо прочего, речь идет о противоречиях внутри тандема ФРГ и Франции, который долгое время был стержнем, вокруг которого формировалась европейская повестка. Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

Эксперт напомнил, что главным лоббистом принятия решения о незаконном изъятии замороженных в Европе российских активов были немецкие власти.

«Но по итогам соответствующего саммита сделать этого не удалось, и это стало поражением [канцлера Германии Фридриха] Мерца. Франция и Италия не поддержали немецкую инициативу, что свидетельствует об углубляющихся противоречиях между Берлином и Парижем. Но это происходит не просто так, а на фоне того стратегического тупика, в который своей неразумной политикой сам себя загнал Европейский союз. Так что громкое заявление Макрона свидетельствуют не о наличии у него плана по нормализации отношений с Россией, а о наличии противоречий в ЕС», - отметил эксперт.

Вместе с тем Буневич отметил, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, в том числе с Францией.

«О готовности Москвы к конструктивному и разумному диалогу с Европой в России говорится на протяжении всех последних лет. Однако готовность к нему представителей ЕС выглядит сомнительно. Ведь внутри ЕС есть разные голоса, там все сложнее вырабатывается комбинированная позиция. Макрон призвал Европу возобновить прямой диалог с Москвой, но тут возникает вопрос о том, на каких принципах он будет строиться. Если в Европе выразят готовность услышать ту обеспокоенность по вопросам безопасности, которую Москва выражала еще до начала СВО, то это будет хорошим знаком. Однако мы ничего подобно от европейцев, от Парижа еще не слышали», - заключил эксперт.

Еврокомиссия приветствует любые мирные усилия по Украине, включая возможный диалог между лидерами Франции и России. Об этом ранее заявил официальный представитель ЕК Анвар аль-Ануни, комментируя заявление Макрона о возобновлении контактов с Москвой.