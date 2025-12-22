Песков назвал трагедией убийство генерала Сарварова в Москве

Убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, произошедшее на Ясеневой улице в Москве, - это трагедия, спецслужбы проведут расследование инцидента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, конечно, ужасное убийство. Это трагедия. И специальные службы проведут расследование. Они сделают то, что должны в таком случае", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала RT.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила ТАСС, что жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал генерал-лейтенант Сарваров.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ.

В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016-го назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ. Награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, орденом "За военные заслуги". Ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".