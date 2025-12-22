Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили еще одну награду. Речь идет о почетном знаке «За достижения в спорте», сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

Как уточнил парламентарий, награду присвоили за огромный вклад в развитие и популяризацию спорта в Чеченской Республике. В частности, за строительство в регионе спортивных центров и стадионов, а также за открытие секций по различным видам спорта, организацию масштабных спортивных мероприятий и турниров.

«Это заслуженное признание его многолетних трудов и стремления сделать спорт доступным для каждого жителя республики», — написал Делимханов.

Ранее сообщалось, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие».