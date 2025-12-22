Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в школе

Президент России Владимир Путин выразил таджикистанскому лидеру Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана, он также пообещал, что виновные будут наказаны.

© Вечерняя Москва

— Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление и без всякого сомнения следствие будет доведено до конца и (виновные — прим. «ВМ»), безусловно, будут наказаны в полном объеме, — передает слова Путина ТАСС.

16 декабря девятиклассник устроил поножовщину в школе в подмосковном Одинцове. В результате трагедии погиб четвероклассник. Подросток готовился к нападению несколько дней, он был фанатом террористов и придерживался националистических взглядов. Помимо ножа, у него была с собой взрывчатка. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

18 декабря в Таджикистане простились с ребенком, погибшим после нападения в школе. Джаноза прошла в 10:00 в местной мечети джамоата Акрам Хасанов, после чего ребенка похоронили на кладбище в Шахринаве.