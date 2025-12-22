Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Украина мешает диалогу между Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости

На площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» Рябков заявил, что между Россией и США наблюдается положительная динамика в диалоге. Но Украина, по его словам, пытается помешать этому процессу.

«Факт остается фактом: каждый раз, когда намечается положительная динамика в нашем диалоге с США, предпринимаются экстраординарные чрезвычайные усилия со стороны Киева и его европейских кураторов чтобы этому помешать, все это деформировать, по большому счету сбить с того траверза, с той траектории, на которой это находится», — заявил Рябков.

Ранее Рябков пообещал зеркальный ответ на испытания США ядерного оружия.