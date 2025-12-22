Путин провел двустороннюю встречу с Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Беседа прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, где недавно завершился неформальный саммит лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств. Путин и Рахмон пообщались в формате "тет-а-тет".

Президенты России и Таджикистана довольно часто общаются. Только с начала осени они виделись трижды - 1 сентября в китайском Тяньцзине, 9 октября в Душанбе и 27 ноября в Бишкеке.

Накануне, 21 декабря, Путин уже успел провести отдельные беседы с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским лидером Александром Лукашенко.