Путин объяснил Пашиняну, почему не падает Александровская колонна

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Эрмитажу объяснил премьер-министру Армении Николу Пашиняну об особенностях устройства Александровской колонны на Дворцовой площади. О беседе лидеров государств сообщает РИА Новости.

Сегодня Путин организовал для глав стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета, экскурсию по Эрмитажу. Президент при этом сам выступил в роли экскурсовода для коллег.

Когда речь зашла об Александровской колонне, глава государства объяснил Пашиняну, что она стоит под собственным весом.

"Никак не закреплена", - подчеркнул Путин.

Присутствовавший здесь же директор Эрмитажа Михаил Пиотровский добавил, что по этой причине на военных парадах по Дворцовой площади не ходили танки, а в наши дни для техники стали использовать специальные резиновые накладки - чтобы не создавать ненужную вибрацию.

Сам Пашинян отметился в Петербурге, сняв себя на видео на фоне Исаакиевского собора под песню Олега Газманова.