Рябков заявил о серьезных вопросах России к США по Украине

У России есть ряд серьезных вопросов к США в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Рябков заявил, что США на высшем уровнем согласились с тем, что одной из первопричин начала СВО, стало напористое расширение НАТО к границам РФ. Кроме того, в обновленной стратегии нацбезопасности Вашингтон поставил вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения альянса. Несмотря на это, у России остаются вопросы к США по Украине, подчеркнул Рябков.