Рябков прокомментировал убийство генерала Сарварова

Убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова наводит на мысль о совпадении с происходящим на дипломатическом треке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Мы скорбим, это утрата. Я не стал бы проводить никакие параллели сейчас. Конечно, на мысли наводит определенное совпадение трагических и негативных событий с тем, что происходит на политико-дипломатическом треке", - сказал он.

До этого российский полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что охрана якобы не полагалась погибшему генерал-лейтенанту Фанилу Сарварову по статусу. По его словам,

Сарваров жил в многоэтажном доме в спальном районе, ездил на обычной иномарке, его соседи вряд ли знали, что рядом живет генерал. Сарваров погиб при взрыве автомобиля 22 декабря в Москве. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, взрывчатка находилась под днищем машины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом", и "Незаконный оборот взрывчатки". По одной из версий следствия, организаторами преступления могли стать спецслужбы Украины.