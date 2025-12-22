В МИД заявили об отсутствии реакции со стороны США на предложение России по ДСНВ

Предметной реакции США на инициативу России о сохранении центральных количественных лимитов после окончательного прекращения действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пока не последовало. Об этом в ходе мероприятия Международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат принял участие в дискуссии "(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

"Предметной реакции США на нашу инициативу пока так и не последовало", — сказал Рябков на встрече.

ДСНВ перестанет действовать в феврале 2026 года.

21 ноября текущего года Рябков сообщил, что предпосылок для сохранения договора на данный момент нет. Москва и Вашингтон не поддерживают диалог по этому вопросу, уточнил он.

Позднее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что, если США не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, то и не надо.