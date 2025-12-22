О чем говорят в Госдуме сегодня: безопасность офицеров РФ и наказание за ИИ-контент

Для безопасности российских офицеров необходимо строгое соблюдение протоколов безопасности, а за противоправный ИИ-контент в России нужно вводить наказание. О чем еще говорили в Госдуме в понедельник, 22 декабря — в материале «Рамблера».

Защита офицеров

Для защиты высшего командного состава ВС РФ от угроз необходимо строго соблюдать протокол безопасности, в том числе обязательный осмотр транспорта и отказ от постоянных маршрутов. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

22 декабря в Москве взорвался автомобиль. Как заявили в СК, погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

«Нет никаких сомнений, что в подрыве начальника Генштаба ВС РФ действовали украинские террористы. Это их почерк — убивать людей, используя такие методы, от которых могут пострадать все вокруг. Нашим спецслужбам, безусловно, следует быть более сосредоточенными и внимательными. Высшим армейским чинам, на мой взгляд, нужно соблюдать протокол безопасности», — прокомментировал ситуацию Журавлев.

Он добавил, что полностью избежать угрозы можно будет лишь с ликвидацией киевского режима.

Наказание за противоправный ИИ-контент

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести ответственность для лиц, которые создают видео с помощью ИИ и незаконно используют изображение человека в различных противоправных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Госдуме Кузнецова отметила, что парламентарии также предлагают ввести обязательную маркировку нейросетевых видео и механизм верификации платформ ИИ в России.

Ограничение комиссии за эквайринг

Стоимость эквайринга для предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) нужно ограничить на уровне комиссии Системы быстрых платежей — не более 0,7% с операции. Как сообщает ТАСС, об этом в письме главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что тарифы эквайринга для части субъектов МСП могут достигать 2-3% и более от суммы операции. При этом значительная часть комиссионных расходов по карточным операциям фактически перераспределяется в пользу программ лояльности банков.

«Указанное приводит к установлению экономически и социально необоснованной нагрузки на МСП и формированию у кредитных организаций дополнительных комиссионных доходов, не соразмерных затратам на оказание услуг по эквайрингу», — указал Делягин.

Изменения в семейной ипотеке

В 2026 году семейная ипотека будет выдаваться по принципу «одна семья — одна льготная ипотека». Как сообщает ТАСС, об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

С 1 февраля 2026 года супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда муж и жена брали каждый по отдельному кредиту.

Как легально срубить елку?

Россияне могут легально срубить живую елку к Новому году, если у них заключен договор с лесничеством. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что за незаконную вырубку елки или ее выкапывание может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Если использовать для этого автомоторные средства, то наказание может вырасти до 500 тысяч рублей.

«Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — отметил Колунов.

Найти ближайшее лесничество можно на сайте лесного ведомства своего региона: комитета, министерства или департамента. Их список имеется на сайте Рослесхоза.