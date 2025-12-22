В МИД России ответили на слова Рютте о подготовке к войне времен «дедов и прадедов»

Распространение риторики о якобы неизбежном нападении России в странах Европейского союза (ЕС) вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность–2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Серьезную озабоченность вызывает маниакальная одержимость стран Евросоюза химерой, будто бы надвигающегося на них нападение со стороны России», — сказал дипломат в ответ на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимой подготовке к конфликту.