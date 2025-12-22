Пушков объяснил заявление Грэма* об ударе по Москве "Томагавками"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков жестко отреагировал на призывы американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) начать военную охоту за российским торговым флотом и передать Украине ракеты "Томагавк" для прямых ударов по российским объектам.

Пушков указал, что за подобной агрессивной риторикой скрывается неспособность осознать, что язык угроз в диалоге с Россией окончательно утратил эффективность, а попытки «пойти ва-банк» могут обернуться катастрофой для самих инициаторов.

«Сенатор Линдси Грэм* долго сдерживался, пытаясь делать вид, что он нормальный. Однако глубокую душевную болезнь никак не скрыть: и вот он уже призывает США "драматически изменить игру" и даже "пойти ва-банк, если Путин скажет "нет" плану Трампа". И для начала забросать Россию "Томагавками". При этом последствия таких действий Грэма, видимо, не тревожат: как все одержимые, он думает лишь о том, что должны, как он считает, сделать США. Дальше его мысль не идет. Он также требует, чтобы США в этом случае начали охоту за танкерами, перевозящими российскую нефть, и захватывали их военным путем», — написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков.

Парламентарий задался вопросом, о какой именно версии урегулирования идет речь, намекая на закулисную борьбу в западных элитах за содержание «плана Трампа» — до или после правок, внесенных европейскими союзниками Киева. В издании отмечают, что Москва уже делом продемонстрировала бесполезность подобных ультиматумов, однако американские спикеры продолжают настаивать на радикальном сценарии.

Поводом для резкой критики стало недавнее интервью NBC, в котором сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* представил план тотального давления на Кремль. Спикер призвал президента Трампа в случае отказа Москвы от предложенных условий по Украине признать Россию государством — спонсором терроризма и санкционировать задержание судов с российским сырьем по «венесуэльскому сценарию». Кроме этого он призвал передать Украине ракеты Tomahawk, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России.

"Я бы пошел ва-банк", — заявил Грэм*.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.