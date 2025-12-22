В России ответили на обвинения в притязании на территории Европы

Публикации в СМИ со ссылкой на данные разведслужб о притязаниях России на территории Европы связаны с желанием руководства стран-союзников Украины оправдать выделение средств на поддержку этого государства, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы видим, как в последние годы усилилась агрессивность русофобской политики некоторых западных стран. Миллитаризация растет. Это и увеличение собственных расходов на войну, и нагнетание обстановки, и рассеивание определенного страха среди населения, и уход таким образом от социальных проблем», — сказал депутат.

По его мнению, появление именно сейчас в западных СМИ информации о том, что Москва, якобы, планирует захватить европейскую часть бывшего СССР призвано объяснить растущие расходы на милитаризацию Украины и борьбу против России.

«Мы знаем о коррупции, воровстве на Украине, знаем о невозвратных займах, о потерях европейских государств. И все это нужно будет как-то объяснять гражданам стран Европы. Объяснять, что правительства вынуждены были потратить эти деньги на Украину, чтобы не допустить нападения на собственные страны», — объяснил Чепа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что отчеты американской разведки не совпадают с заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не угрожает Европе. По данным источников издания, разведчики из США с начала проведения спецоперации предупреждают о якобы планах Москвы «захватить всю Украину и вернуть части Европы, ранее входившие в состав СССР».