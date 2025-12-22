Путин назвал инструмент укрепления технологического суверенитета
Владимир Путин назвал фактор, укрепивший технологический суверенитет Содружества независимых государств. По словам президента России, это импортозамещение, которое идет быстрыми темпами.
Российский лидер отметил, что интерес стран СНГ в углублении практической кооперации растет. Это касается не только промышленности, но и науки, в технологий, цифровизации и инноваций.
Путин напомнил, что формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры. При участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, приводит слова президента России ТАСС.