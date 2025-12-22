Названа причина неразглашения деталей переговоров РФ и США в Майами

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин сообщил News.ru, что информация о переговорах в Майами между спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером не была обнародована в связи с риском саботажа.

Собеседник отметил, что Вашингтон и Москва достигли прогресса в вопросах мирного процесса. По его словам, закрытый характер переговоров — это не положительный сигнал, но вполне ожидаемый, поскольку в истории международных отношений дипломатия традиционно ведется конфиденциально.

Как уточнил Блохин, это делается для того, чтобы избежать общественного внимания и оценок. Особенно нужно учитывать, что существует множество участников, заинтересованных в подрыве российско-американских отношений и украинского урегулирования, указал специалист. Именно поэтому переговоры проводились в закрытом режиме, добавил он. По мнению Блохина, диалог был продуктивным, и удалось достичь определенного прогресса.

Стив Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, ранее рассказал о переговорах между Соединенными Штатами и Украиной, состоявшихся в Майами. В ходе встречи обсуждались мирный план, представленный американской администрацией, и вопросы обеспечения безопасности.