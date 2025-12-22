Путин: СНГ утвердилось в качестве авторитетного объединения

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) утвердилось в качестве авторитетного объединения.

Об этом он сказал на неформальном саммите СНГ.

«За более чем три десятилетия содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что страны — участницы СНГ выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнёрства, взаимной выгоды, а также уважения и учёта интересов друг друга.

В понедельник, 22 декабря, в Санкт-Петербурге прошла традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. В саммите принял участие президент России. RT вёл прямую трансляцию.

Накануне Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Л.Н. Толстого лидерам стран — членов СНГ.