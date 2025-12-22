Путин призвал бороться с фальсификацией истории на пространстве СНГ

Страны - участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) должны сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории, особенно Великой Отечественной войны. Это отметил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.

"Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации, - подчеркнул российский лидер. - Делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв одержавших Победу в Великой Отечественной войне".