Путин показал лидерам стран СНГ сокровища Эрмитажа в Петербурге
Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ осмотрел экспозиции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Культурная программа стала частью неформального саммита.
Об этом сообщили в Кремле.
Экскурсия прошла в рамках традиционной встречи глав государств, которая уже почти два десятилетия проводится по инициативе российского лидера.
На этот раз гостям показали ключевые залы Государственного Эрмитажа, включая Золотую кладовую и экспозиции французского искусства XVII—XVIII веков.
Лидеры СНГ также посетили залы Средней Азии, где представлены памятники культуры Согдианы и монументальные росписи, спасённые и восстановленные специалистами Эрмитажа.
Ранее Путин провёл двустороннюю беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Также президент России встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.