Путин показал лидерам стран СНГ сокровища Эрмитажа в Петербурге

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ осмотрел экспозиции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Культурная программа стала частью неформального саммита.

Об этом сообщили в Кремле.

Экскурсия прошла в рамках традиционной встречи глав государств, которая уже почти два десятилетия проводится по инициативе российского лидера.

На этот раз гостям показали ключевые залы Государственного Эрмитажа, включая Золотую кладовую и экспозиции французского искусства XVII—XVIII веков.

Лидеры СНГ также посетили залы Средней Азии, где представлены памятники культуры Согдианы и монументальные росписи, спасённые и восстановленные специалистами Эрмитажа.

Ранее Путин провёл двустороннюю беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также президент России встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.