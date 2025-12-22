Владимиру Путину доложили о гибели генерала Фанила Сарварова

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главе государства подобная информация поступает мгновенно по линии спецслужб.

Сегодня в Москве на Ясеневой улице взорвался автомобиль. Тяжёлые травмы получил водитель. Позднее в Следственном комитете сообщили, что сработало взрывное устройство, установленное под днищем машины. Также выяснилось, что в результате случившегося погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.