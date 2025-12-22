У России нет притязаний на всю территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на данные американской разведки, что Владимир Путин якобы не отказался от цели "захватить" всю Украину и даже страны Европы из бывшего СССР, несмотря на переговоры с Трампом.

На это, по данным издания, указывает то, что Москва якобы отвергает компромиссы по текущей линии фронта, требует вывода ВСУ из Донбасса и лимита их численности в 800 тысяч человек.

"Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также сообщил, что Кирилл Дмитриев дорожит Владимиру Путину доложат о результатах переговоров России и США в Майами. Это произойдет, когда он вернется в Москву.