В Кремле рассказали, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в США

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров с США после того, как прилетит в Москву. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он (Дмитриев — "Газета.Ru") в Москву должен прилететь, но ему еще надо добраться, путь неблизкий. Как прилетит, он доложит президенту [о состоявшихся в США переговорах]", — рассказал представитель Кремля.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. Москву на встречах представлял Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа, зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

Как рассказал спецпредставитель Путина, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второй встречи он заявил, что "разжигатели войны" не смогли помешать процессу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Уиткофф также прокомментировал состоявшиеся переговоры, назвав их продуктивными. Американский чиновник отметил, что РФ по-прежнему полностью привержена достижению мира.