В Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава Азербайджана не сможет посетить неформальный саммит лидеров стран СНГ 22 декабря.
«Мы с пониманием относимся. У всех глав государств напряженный график, особенно в декабре, в преддверии Нового года. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения, Азербайджан также продолжает участие во всех форматах содружества», — сказал представитель Кремля.
22 декабря госагентство АзерТАдж сообщило, что Алиев не сможет принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
20 декабря в Кремле подтвердили неформальную встречу в Петербурге.
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.
Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.