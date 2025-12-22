Путин похвалил молодежь за активное участие в жизни России

Молодежь активно проявляет себя в общественной жизни и демонстрирует высокий уровень патриотизма. Об этом президент России Владимир Путин заявил 19 декабря во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции «Итоги года — 2025», отвечая на вопрос корреспондента «Авторадио».

© Вечерняя Москва

— Вы знаете, я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. Это вечная проблема отцов и детей. И известная книжка «Отцы и дети» Тургенева об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда из поколения в поколение одно и то же: «Вот при нас… Вот мы… Вот тогда… А вот сейчас не то», — сказал Путин.

Президент напомнил, что после окончания университета сразу же начал служить в органах безопасности и достаточно быстро перешел в систему внешней разведки Советского Союза, где один из способов проверки профпригодности — постановка человека в трудную критическую ситуацию, опасную в том числе для жизни. В таких ситуациях человек и проявляется.

— Для старших поколений привычки молодых людей порой кажутся нелепыми и неуместными, но человек проявляется в критической ситуации. В нашей истории всегда было так. Сейчас мы живем в условиях проведения специальной военной операции. В зоне СВО находятся 700 тысяч человек, и в основном это молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов, — отметил глава государства. — Дети 90-х — основной костяк сейчас. Они герои, на них можно равняться, — подтвердил слова президента командир штурмовой группы, бравшей Северск, Герой России Наран Очир-Горяев.

Президент России также обратил внимание на возрастающую активность современной молодежи, их заинтересованности в судьбе страны.