Путин поручил представить проект указа о проведении Года единства народов РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ представить проект указа о проведении Года единства народов РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить проект указа президента РФ о проведении в 2026 году в Российской Федерации Года единства народов России, включив в него положения, предусматривающие разработку и реализацию при участии совета при президенте РФ по межнациональным отношениям плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России», – говорится в поручении.

Оно должно быть выполнено к 30 января 2026 года.

Ранее «Известия» сообщили, что в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что российские власти целенаправленно поддерживают культуры и языки народов страны. Он отметил, что общие ценности и традиции всех народов России помогают сплачивать общество, и это становится особенно очевидным и важным в нынешней ситуации.